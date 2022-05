Calcio: Bonucci, ‘grazie a Messi per belle parole, mancato Mondiale è colpa nostra’

MeteoWeb

Londra, 31 mag. (Adnkronos) – “Messi ha detto che non ci può essere un Mondiale senza Italia? Sì, fin quando non si giocherà la cicatrice resterà aperta. La colpa è nostra, bastava davvero poco per poterci giocare qualcosa di davvero unico per la carriera di un giocatore. Ringraziamo Messi per le belle parole spese per noi, domani si incontreranno due nazionali vincenti e vogliamo dare spettatore per portare a casa il trofeo”. Lo ha detto il difensore della Juventus e della Nazionale Leonardo Bonucci alla vigilia della sfida con l’Argentina di Leo Messi per la ‘Finalissima 2022′. Domani Giorgio Chiellini, alla sua ultima in azzurro, passerà il testimone di capitano a Bonucci. “E’ doveroso goderci quest’ultima giornata con lui, è stato un grande compagno di campo e di vita. Da dopodomani continuerò a fare ciò che ho sempre fatto, essere da esempio”.

“Che significa affrontare Messi? E’ un giocatore che ha vinto così tanti palloni d’oro, è difficile aggiungere aggettivi, è stato ed è ancora oggi con Cristiano Ronaldo uno dei migliori al mondo. Servirà grande rispetto. Come consideriamo l’Argentina? Tra le migliori al mondo, non perde da 31 partite e non è un caso. Serve massimo impegno e rispetto, massima cattiveria agonistica. Da questo trofeo dobbiamo ripartire e mettere le basi per riportare l’Italia in alto”.