Calcio: Fagioli, ‘rinnovo con la Juve? Dipende dalla fiducia che mi dimostrano, pronto per la A’

Roma, 10 mag. – (Adnkronos) – ?Io sono pronto per giocare in Serie A. Dove non lo so, non dipende da me. Mi aspetto di tutto, logico che se mi terranno sarò felicissimo: la Juve è la Juve. Sono maturato e io sarò pronto a dimostrare che la fiducia in me sarà meritata?. Così alla ‘Gazzetta dello Sport’ Nicolò Fagioli in merito al suo futuro dopo la promozione in Serie A conquistata con la Cremonese. Il 21enne centrocampista è di proprietà della Juventus con la quale ha un contratto fino al 2023. ?Rinnovo volentieri con la Juve, dipende sempre dalla fiducia che mi dimostrano. Se non dovessi restare a Torino e dovessi fare un altro anno in prestito, lo farei volentieri a Cremona. Qui mi sono trovato benissimo?.