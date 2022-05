Calcio: Gravina, ‘per ospitare Euro 2032 siamo ben posizionati’

MeteoWeb

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – ?Per Euro 2032 ci siamo noi e la Turchia. Siamo ben posizionati, l?Italia è finalmente credibile?. Lo ha sottolineato il presidente della Figc, Gabriele Gravina, durante il convegno ?Lo sport muove l?Italia?, rimarcando l?importanza di un?eventuale assegnazione dell?Europeo del 2032 al nostro Paese e del lavoro che deve esser fatto dal punto di vista dell’impiantistica in Italia. Gravina ha anche parlato dell’importanza del professionismo femminile, in vigore della stagione 2022-23. ?Siamo l?unica federazione che con il professionismo femminile ha ritenuto fosse un atto di civiltà verso un mondo in grande crescita e che lo merita”.

“Vogliamo portare l?Italia all?Europeo da professioniste. Siamo fiere di aver fatto sentire la nostra voce, ora lavoriamo tutte insieme per portare lo sport femminile nel nostro Paese a un alto livello di riconoscimento? ha aggiunto Sara Gama, capitana della Nazionale femminile, intervenendo in video collegamento.