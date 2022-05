Calcio: Marchisio saluta Dybala, ‘il destino non sempre va come vorremmo’

MeteoWeb

Torino, 17 mag. – (Adnkronos) – “Tornavamo da Berlino, delusi e un po? incazzati. Ti osservavo, durante il volo di ritorno, e rimasi affascinato dalla tua faccia da bambino e dai tuoi occhi da uomo. Ho sempre avuto un debole per i numeri 10. Ho spesso immaginato che un giorno, quel bambino con gli occhi da uomo avrebbe finalmente riportato a casa quella coppa. Ma il destino purtroppo non sempre va come vorremmo. Hai indossato la maschera, ma tutti abbiamo imparato ad amarti per quello che sei. Buona fortuna per tutto amico mio”. Claudio Marchisio saluta così Paul Dybala, suo ex compagno alla Juventus, all’indomani dell’addio della ‘Joya’ al pubblico bianconero.