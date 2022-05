Calcio: Mihajlovic, ‘futuro? Oggi o domani parlo con il presidente Saputo’

MeteoWeb

Bologna, 20 mag. – (Adnkronos) – “Ancora non ho parlato con il presidente (Joey Saputo ndr) ma lo farò sicuramente oggi o domani. Io voglio essere giudicato dal punto di vista tecnico e non medico perché sono stato male”. Lo dice l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic in merito al suo futuro. “Quello che succede succede. Non dipende solo da me, quindi aspettiamo e parlerò con il presidente, non c’è nessun tipo di problema. Vedremo cosa uscirà dall’incontro”, aggiunge il tecnico serbo in conferenza stampa alla vigilia del match con il Genoa.