Casa: ad Aler Milano 12,8 mln da Lombardia per riqualificazione alloggi sfitti

Milano, 9 mag. (Adnkronos) – E’ di circa 12,8 milioni la cifra messa a disposizione da Regione Lombardia per la manutenzione programmata del patrimonio destinato ai servizi abitativi pubblici di Aler Milano. Nello specifico, 8,8 milioni sono destinati a lavori di recupero e riqualificazione, fra cui per esempio l’ammodernamento o la realizzazione di ascensori, montascale. I restanti 4 milioni sono destinati all’incremento di alloggi per nuclei familiari con disabili. Gli investimenti sono previsti dalla delibera approvata in Giunta regionale e presentata dall’assessore alla Casa e Housing sociale.

Gli interventi previsti da Aler Milano consentiranno di riqualificare circa 450 alloggi sfitti e la realizzazione di un intervento sperimentale che interesserà 18 unità abitative.Gli interventi sono previsti prevalentemente in quattro macroaree di Milano: Barona, Stadera Gratosoglio; San Siro e Baggio; Bruzzano e Crescenzago; Mazzini, Molise e Calvairate.

Saranno realizzate opere anche nella Città Metropolitana di Milano, per esempio a Rozzano, Legnano e Sesto San Giovanni oltre che nei Comuni di Cernusco sul Naviglio, Pero, Cologno Monzese e Garbagnate Milanese. Una novità sarà la realizzazione nel corso del 2023, in via Tommei a Milano (Quartiere Calvairate) di 18 unità abitative dotate di tecnologia domotica, da destinare a comunità alloggio.