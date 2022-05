Cei: Draghi, ‘da Zuppi attenzione a ultimi, grazie a Bassetti per prezioso lavoro’

MeteoWeb

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – ?Congratulazioni e un sincero augurio di buon lavoro al cardinale Matteo Zuppi, nuovo Presidente della Conferenza episcopale italiana. L?impegno per la pace, l?attenzione ai poveri e agli ultimi e la cura della casa comune sono da sempre al centro del suo apostolato. Al Cardinale Bassetti vanno i più sentiti ringraziamenti miei e del Governo per il prezioso lavoro svolto in questi anni per la Chiesa e per la società”. Così in una nota il presidente del Consiglio, Mario Draghi.