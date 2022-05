Cina: stanzia 74 mln dollari per contrastare inondazioni

MeteoWeb

Roma, 21 mag. (Adnkronos/Xin) – Il governo cinese ha stanziato 500 milioni di yuan, circa 74 milioni di dollari statunitensi, in risposta alle inondazioni che potrebbero colpire la parte meridionale del Paese, al momento interessata da forti piogge. Il fondo, messo a disposizione dal ministero delle Finanze e da quello delle Risorse idriche, servirà a finanziare i progetti e la manutenzione dei sistemi di prevenzione già esistenti. Inoltre, attraverso queste risorse il governo formerà ulteriormente le squadre di soccorso che entreranno in azione in caso di calamità.