Seoul, 11 mag. (Adnkronos) – L’occupazione della Corea del Sud ha continuato a crescere per il 14° mese consecutivo ad aprile, registrando l’aumento del mese più alto in 22 anni, secondo i dati dell’ufficio statistico. Il numero degli occupati è stato di 28.078.000 ad aprile, in aumento di 865.000 rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.