Covid: Draghi, ‘ancora indietro rispetto a obiettivo 70% vaccinati in ogni Paese’**

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “All?inizio dell?anno è stata registrata una media di 1,7 milioni di casi di Covid-19 al giorno in tutto il mondo. Siamo ancora indietro rispetto al nostro obiettivo comune di vaccinare il 70% della popolazione in ogni Paese entro la metà del 2022. Si sta riducendo il divario nelle vaccinazioni, ma il tasso di copertura in alcuni Paesi rimane al di sotto del 10%”. Così il premier Mario Draghi in un videomessaggio al Second Global Covid-19 Summit.