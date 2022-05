Covid: Draghi, ‘Italia donerà ulteriori 31 milioni di dosi attraverso Covax’

MeteoWeb

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “L?Italia ha già contribuito alla risposta multilaterale alla pandemia con 445 milioni di euro e si è già impegnata a donare 69,7 milioni di dosi tramite Covax. Oggi posso annunciare che l’Italia donerà ulteriori 31 milioni di dosi attraverso Covax e ci impegniamo inoltre a donare 200 milioni di euro tramite l’Act-Accelerator e per rafforzare la preparazione globale”. Così il premier Mario Draghi in un videomessaggio al Second Global Covid-19 Summit.