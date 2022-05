Covid: Draghi, ‘task force lanciata da G20 per prevenzione e risposta pandemie’

MeteoWeb

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “La Presidenza italiana del G20 ha lanciato una task force congiunta Finanze-Salute, volta ad esplorare un nuovo strumento per finanziare la prevenzione, la preparazione e la risposta in materia di pandemie”. Così il premier Mario Draghi in un videomessaggio al Second Global Covid-19 Summit.

“È indispensabile raggiungere un ampio consenso su uno strumento inclusivo, con al centro l’OMS, per garantire la sua effettiva attuazione e un ampio finanziamento. L’Italia è fortemente impegnata a porre fine a questa pandemia e a prevenire quelle future. Siamo pronti a continuare a lavorare insieme – con urgenza e determinazione”.