Covid, articolo scientifico esamina le evidenze sulle conseguenze dei vaccini: “non sono sicuri né efficaci”

In un articolo, pubblicato sulla rivista International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research, John W. Oller Jr., Professore Emerito dell’Università del Nuovo Messico, e Daniel Santiago, farmacista di Orlando, Florida, esaminano “le evidenze riguardo le conseguenze dell’impiego sperimentale mondiale ancora in corso di vaccini genetici apparentemente per fermare la diffusione delle condizioni patologiche attribuite al virus SARS-CoV-2 e alle sue varianti”.

“Guardando ai dati sperimentali sulle iniezioni anti-Covid, emerge che questi “vaccini” non sono né sicuri né efficaci. Ad esempio, sull’efficacia delle dosi di richiamo, la pubblicazione del Servizio Sanitario Britannico intitolata “Rapporto di sorveglianza del vaccino COVID-19 settimana 42”, a pagina 23, afferma: “recenti osservazioni dai dati di sorveglianza dell’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (UKHSA) hanno riportato che i livelli di anticorpi N [naturali anziché S, Spike] sembrano essere più bassi negli individui che contraggono l’infezione dopo 2 dosi di vaccinazione (Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito, 2021). Allo stesso modo, uno studio di Pfizer pubblicato su Lancet da (Tartof et al., 2021) ha riportato il seguente cambiamento dopo la “vaccinazione completa” definita come “due dosi di BNT162b2 con 7 o più giorni dopo la seconda dose: l’efficacia del vaccino contro le infezioni per i completamente vaccinati è diminuita con l’aumentare del tempo dopo la vaccinazione, diminuendo dall’88% durante il primo mese dopo la vaccinazione completa al 47% dopo 5 mesi”, si legge nell’articolo di Oller Jr. e Santiago.

“Un altro studio, recentemente pubblicato da Cohn et al. (2022), suggerisce che le somministrazioni interferiscono con la capacità innata dell’organismo dopo un’infezione da SARS-CoV-2 di produrre anticorpi contro il virus. Una delle possibilità teoriche è che le persone vaccinate contro il Covid potrebbero non produrre anticorpi contro la proteina del nucleocapside, il guscio del virus, che è, in teoria, un componente integrale necessario negli anticorpi per una risposta immunitaria di successo per sconfiggere le varianti del Covid”, si legge ancora.

“È già evidente che vaccini imperfetti, non sterilizzanti e non neutralizzanti che possono ridurre i sintomi, ma non fermare l’infezione o la trasmissione, possono certamente creare condizioni che possono rendere più grave la malattia (Seneff e Nigh, 2021). È imperativo che i medici rimangano vigili sui problemi che derivano dalle sostanze sperimentali, indipendentemente dalla propaganda pervasiva che afferma che essenzialmente tutti i “vaccini” sono “sicuri ed efficaci”. L’evidenza mostra che alcuni “vaccini” possono rendere un “individuo vaccinato” più vulnerabile alle malattie piuttosto che meno. Se i rapporti del Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) sono affidabili come sembrano, le iniezioni anti-Covid sono di gran lunga le più pericolose mai prodotte nella storia della vaccinologia, o almeno da quando è in vigore il sistema di segnalazione VAERS (Seneff et al., 2022)”, riportano Oller Jr. e Santiago.

“In modo deludente, dopo che sono state somministrate miliardi di iniezioni, secondo Mitropoulos (2022): “Tra i vaccinati si sta verificando una percentuale crescente di decessi per Covid”. Tuttavia, la narrativa pubblica torna al punto di partenza: la soluzione ai decessi avvenuti dall’inizio dell’era del Covid è vaccinare, vaccinare, vaccinare. Alla fine dell’articolo, leggiamo che “il declino dell’immunità evidenzia nuovamente l’urgenza di incoraggiare gli americani più anziani e gli americani ad alto rischio a dosi aggiuntive”. Ma come può il booster migliorare le cose se coloro che fanno più di una dose stanno effettivamente diventando più vulnerabili al Covid? E, come se non bastasse, è più probabile che muoiano. Perché gli individui che hanno fatto i richiami, secondo l’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito, hanno effettivamente meno anticorpi contro la malattia e non più?”, scrivono i due autori dell’articolo.

“E se i vaccini genetici anti-Covid stessero effettivamente causando, non solo la produzione della proteina Spike di SARS-CoV-2, ma malattie e morte? Qualcosa sta uccidendo molte persone che sono già state vaccinate una o più volte. Nel frattempo, le persone non vaccinate, secondo i dati di milioni di persone nel Regno Unito, muoiono in numero molto inferiore. Ciò è evidente osservando i rapporti settimanali dell’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito. Ci sono anche risultati sperimentali che suggeriscono che i vaccini anti-Covid stessi devono essere considerati possibili agenti causali”, si legge ancora.

“Dati i risultati di Aldén et al. (2022), Liu (2021) e Seneff et al. (2022), evidenze crescenti che le stesse iniezioni anti-Covid non solo creano ulteriori disturbi e condizioni patologiche, che potrebbero essere debilitanti nel giro di poche settimane e persino fatali, alcune delle quali compaiono improvvisamente, in convulsioni anafilattiche o in forme di morte improvvisa in persone perfettamente sane (Heilman, 2022), non dovremmo pensare alla possibilità che il numero scioccante di danni e decessi segnalati da VAERS sia davvero causato dai vaccini anti-Covid?”, concludono Oller Jr. e Santiago.