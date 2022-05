De Lorenzis (M5s): ‘Affrontare transizione green per diventare più resilienti’

MeteoWeb

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – Nella transizione green “non ci può essere un’opportunità se non c’è una minaccia. Bisogna governare le scelte per gli scenari futuri e approfittare delle opportunità. E’ complesso, ognuno dovrà fare il proprio ruolo. Ma c’è più rischio nel non fare nulla che nel cambiare e affrontare il cambiamento e la transizione per diventare più resilienti”. Lo ha detto Diego De Lorenzis, componente della commissione Trasporti alla Camera, nel corso della prima edizione del Mobility Forum.