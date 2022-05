Elezioni: sondaggio Porta a Porta, FdI primo al 22,5%, separato da Lega e FI tocca il 24%

MeteoWeb

Roma, 19 mag (Adnkronos) – Per quanto riguarda le intenzioni di voto, secondo il sondaggio di Porta a Porta realizzato da Noto Sondaggi Fratelli d?Italia oggi sarebbe il primo partito italiano con il 22.5 % (con una crescita di un punto e mezzo rispetto alla precedente rilevazione del 5 aprile 2022). Seguono il Pd 20% (+0.5), la Lega con il 16.5% (-1.5%). Quarto in classifica il M5S con il 12% (-1.5%) poi Forza Italia al 7.5% (+0.5%) seguita da Azione al 5% (+1%). Quindi Italia Viva con 3.5% (+0.5%), Italexit al 2.5% (+0.5%). Seguono, stabili, Noi con l?Italia al 2%, Coraggio Italia 1.5%, Verdi 1.5%, Leu-Art1 1.5% e Sinistra Italiana 1%

Noto ha anche dato un valore complessivo agli schieramenti: il Centrodestra (FDI-LEGA-FI-NOI -CI.) raggiungerebbe il 50%, mentre il Centrosinistra (PD-M5S-LEU-SI-VERDI) il 36 %. Gli altri di Centrosinistra (AZIONE-ITALIA VIVA e +EUROPA) hanno complessivamente l?8,5%. Mentre i non coalizzati raggiungono il 5.5%.

Inoltre Noto ha simulato lo scenario che prevede una possibile divisione nel centrodestra. Se FDI si presentasse separata dagli altri partiti della coalizione otterrebbe il 24%, la Lega scenderebbe al 14%, FI al 6%, Noi con l?Italia al 2% e Coraggio Italia all?1%. Se infine si formasse una formazione politica che unisse Lega e Forza Italia il voto sarebbe così distribuito tra le forze del Centrodestra: FDI 24.5%, LEGA-FI 22.5%, Noi con l?Italia 2% e Coraggio Italia 1.5%.