Farina: ‘Da azienda contributo a transizione digitale e green in Italia’

MeteoWeb

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “Sono 160 anni trascorsi tutti al servizio dell’Italia” e “questa grande azienda continua a tenere fede alla sua missione principale” che è quella di “accompagnare il Paese nello sviluppo, rispecchiandone i valori, stimolandone la trasformazione” e di “contribuire alla transizione digitale e green in Italia”. Lo ha detto Maria Bianca Farina, presidente di Poste Italiane, nel corso delle celebrazione per i 160 anni del gruppo.

Una realtà, ha aggiunto, che “contribuisce fattivamente all’evoluzione del Paese” ma “va sottolineato che la forza dell’azienda è unire l’innovazione con la tradizione, ponendo al centro l’impegno capillare di una presenza sul territorio e un servizio di vicinanza alle comunità sul territorio, alle imprese e alle istituzioni. E’ la forza che accompagnerà il paese per i prossimi 160 anni e oltre”, ha detto ancora Farina.