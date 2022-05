Governo: Renzi, ‘quello del 2014 ha salvato il Paese’

MeteoWeb

Roma, 27 mag (Adnkronos) – “Nel passaggio del 2014 io sono venuto meno a un impegno che avevo che era quello di non fare un passaggio di palazzo?. Lo ha detto Matteo Renzi ospite sul Nove de ‘La Confessione’ di Peter Gomez in onda questa sera alle 22.45.

“L?ho fatto perché il Paese era in una situazione drammatica e mi è stato chiesto, e io mi sono prestato, con convinzione, da parte di tutte le persone che rappresentavano le varie anime del partito. È stato un errore? Per me sì. Per l?Italia è stata una salvezza, perché quel governo ha salvato il Paese nel 2014. Sono i risultati che lo dicono?, ha concluso il senatore di Italia Viva.