Maltempo, forte grandinata nel Trevigiano: chicchi fino a 4cm | FOTO e VIDEO

Forti temporali hanno colpito le aree montuose e pedemontane del Veneto nel pomeriggio-sera, con piogge, fulmini e intense grandinate soprattutto nelle province di Belluno, Vicenza e Treviso. Oltre a quella che ha imbiancato l’Altopiano di Asiago, un’altra forte grandinata ha interessato il Trevigiano ma, a differenza del Vicentino, qui i chicchi hanno avuto dimensioni più grandi. A Cornuda e nelle zone limitrofe, la grandine ha raggiunto anche i 3-4cm, provocando danni, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e i video in fondo all’articolo.

Per quanto riguarda le precipitazioni, si registrano punte di oltre 50mm. Segnaliamo 53mm a Gai, 48mm a Campae, 39mm a Combai, 36mm a Nogarolo di Tarzo, nel Trevigiano e 47mm ad Asiago (Vicenza). Le forti piogge di oggi sono bastate a mandare in piena il torrente Lierza nel Trevigiano.

