Inps per arte e cultura, illustrato Fondo per gli artisti Psmasad

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – La prima edizione del Premio Letterario Fondo Artisti Psmsad, presentata al Salone del Libro di Torino, ha dato modo all?Inps di illustrare e approfondire i contenuti del fondo nato per aiutare pittori, scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici.

Come spiegato da Valeria Vittimberga, direttore centrale Credito e Welfare dell?Inps, il Fondo sostiene gli artisti nella loro attività professionale e ne promuove la formazione, il perfezionamento e l’affermazione in campo nazionale e internazionale, attraverso iniziative anche in collaborazione con istituzioni italiane e straniere.

Possono fare domanda di iscrizione: i cittadini italiani e di stati appartenenti all’Unione europea che esercitino in forma prevalente e con continuità le attività di pittore, scultore, musicista, scrittore e autore drammatico; i cittadini italiani e di stati comunitari, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che ancora non esercitino abitualmente le attività sopra descritte, ma che possano dimostrare con adeguata documentazione la loro potenzialità a intraprendere la professione artistica.

Gli iscritti al Fondo da almeno 6 mesi possono presentare domanda per le seguenti prestazioni: contributo e/o patrocinio a manifestazioni; premi di operosità o incoraggiamento e provvidenze economiche; contributo per promuovere manifestazioni artistiche interdisciplinari; contributo e/o patrocinio per la realizzazione di attività editoriale.

?Il Fondo coniuga l?aspetto assistenziale con lo scopo più alto di promozione della cultura italiana nel mondo, attraverso l?aiuto all?emersione di talenti che si trovano spesso di fronte a ostacoli economici ? ha commentato Valeria Vittimberga – Essere artisti al giorno d?oggi non è facile: è necessario un aiuto in più affinché l?arte possa essere anche un mezzo di sostentamento e possa dare quella libertà di espressione a cui noi miriamo?.