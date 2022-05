Ius Scholae: Letta, ‘testo è primo grande passo avanti’

MeteoWeb

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “Il Partito Democratico è assolutamente pronto. Il testo che giace in Commissione Affari Costituzionali sarebbe un primo, ma grande e importante, passo in avanti: non per sventolare una bandiera ideologica, ma per dare al Paese una legge di civiltà che aspetta ormai da tanto”. il segretario del Pd, Enrico Letta, ha risposto così all?appello inviato dalla rivista e centro studi Confronti, Conngi e Italiani Senza Cittadinanza per chiedere che la proposta di legge sullo Ius Scholae venga calendarizzata e approvata in Parlamento. “Si tratta della prima risposta ufficiale giunta dalle forze politiche”, spiegano i promotori della campagna ‘Noi siamo pronti. E voi?’ che ha ad oggi la campagna ha ricevuto più di 700 firme.