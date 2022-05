Iv: Renzi, ‘non guardiamo sondaggi, ma l’anno prossimo del consenso dobbiamo preoccuparci’

MeteoWeb

Roma, 12 mag (Adnkronos) – “Italia viva non ragiona sui sondaggi, ma poi dobbiamo preoccuparci del consenso nel prossimo anno, non vorrei che questo sfuggisse a nessuno”. Lo ha detto Matteo Renzi aprendo l’icontro sulla geo politica del cibo organizzato da Iv.

“Noi facciamo una riflessione profonda a 360 gradi, pare non sia amata dalla maggioranza delle persone. Ma noi non puntiamo alla maggioranza, ci accontenteremo di parlare al 10pc della popolazione che vuole ragionare”, ha spiegato il leader di Iv.