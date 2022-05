MeteoWeb

Roma, 27 mag (Adnkronos) – “La ‘R’ sta diventando il simbolo di chi non si accontenta di come vanno le cose e vuole rovesciare, penso che la rivedremo in futuro”. Lo ha detto Matteo Renzi a Omnibus, su La7, sulla ‘R’ rovesciata sulla copertina del suo ultimo libro, ‘il Mostro’.