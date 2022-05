Lega: Renzi, ‘sono per decreto flussi ma hanno votato rdc’

MeteoWeb

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “Garavaglia, Ministro leghista, propone un decreto flussi perché le imprese non trovano più lavoratori, visto che c?è il reddito di cittadinanza che lo impedisce. I leghisti si lamentano del reddito di cittadinanza che hanno votato loro. Chiaro che bisogna ragionare sui salari: bisogna pagare di piu il lavoro. Ma se ora noi oggi abbiamo posti di lavoro e non troviamo persone per lavorare e al contempo spendiamo 21 miliardi di euro, qualcosa non torna?. Così Matteo Renzi presentando ‘Il Mostro’ a Parma.