M5S: Conte, ‘imborghesiti? Noi sempre determinati su nostre battaglie’

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “Non mi sembra che siamo imborghesiti. Le nostre battaglie sono sempre affrontate con determinazione. Noi saremo sempre innovatori e propositivi per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Non farei paragoni tra 5 anni fà e ora. Siamo in un contesto diverso. C’è stato il Conte 2 in cui abbiamo lavorato con il Pd. L’importante è che ci sia coesione: se dobbiamo trovarci insieme a forze che pensano al loro tornaconto e non a quello dei cittadini, noi non siamo interessati”. Così Giuseppe Conte ad Asti.