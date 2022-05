M5S: Silvestri, ‘d’accordo con vecchi post Giarrusso, si dimetta’

MeteoWeb

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – “Concordo perfettamente con il post del 2020 di Dino. ‘Chi lascia il Movimento non può pensare di rimanere in Parlamento dopo essere stato eletto con il nostro Simbolo. Si deve dimettere. Cambiare idea è lecito, prendere in giro i cittadini no!’. Tutto giusto Dino, quindi?”. Lo scrive su Facebook il deputato M5S Francesco Silvestri, pubblicando un vecchio post dell’eurodeputato che oggi ha annunciato l’addio al Movimento.