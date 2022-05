Mafia: Sala, ‘cancro finanza ed economia, a Milano investitori più sicuri’

MeteoWeb

Milano, 25 mag. (Adnkronos) – Nella lotta e nel contrato alle mafie “Milano è un motore di innovazione” e “ha imparato sulla sua pelle, dopo i danni di tangentopoli e l’attentato di via Palestro”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al convegno a Palazzo Pirelli sul ruolo della finanza nella lotta contro la mafia.

“Milano è cresciuta in questi anni, sempre più della media nazionale, anche perché – ha osservato il sindaco – qui gli investitori sono più sicuri di poter trovare un sistema produttivo dove vince la forza delle idee e non la violenza mafiosa. La criminalità organizzata è il cancro della finanza e dell’economia, danneggia chi eroga fondi e anche chi li riceve. L’intolleranza nei confronti di questo ha sempre caratterizzato il mondo finanziario milanese”, ha aggiunto.

Il contrasto alla criminalità “ha assunto poi più rilevanza dopo la pandemia, con le tensioni sociali accresciute dopo la crisi. A questo – ha detto – dobbiamo porre la mattina attenzione. La mafia è nemica di sviluppo, liberà e democrazia”, contrastarla è “una missione nazionale che a Milano siamo più che determinati a proseguire”.