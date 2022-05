Maltempo, aereo proveniente da Milano costretto alla “riattaccata” a Reggio Calabria | DETTAGLI

MeteoWeb

Il maltempo che oggi imperversa in Calabria sta creando difficoltà anche al traffico aereo. A causa del maltempo in atto, un volo ITA Airways da Linate a Reggio Calabria non è riuscito a completare l’atterraggio. L’aereo ha eseguito la manovra nota come “riattaccata”: il velivolo, mentre era quasi sulla pista, ha dovuto riprendere quota, probabilmente perché mancavano le condizioni minime di sicurezza per l’atterraggio. In seguito, l’aereo è riuscito ad atterrare alle 16:59, con 30 minuti di ritardo.

Piogge e temporali hanno colpito oggi la Calabria, in particolare la fascia ionica della provincia di Reggio Calabria. Tra gli accumuli pluviometrici parziali più rilevanti, segnaliamo: 65mm a San Luca, 54mm a Sant’Agata del Bianco, 50mm a Santa Caterina delle Ionio, Staiti, 43mm a Capo Spartivento, Antonimina, 42mm a Bova, Ardore, 41mm a Roccaforte del Greco, 38mm a Soverato, 37mm a Montebello Ionico, 36mm a Locri.

