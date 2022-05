Mura (Pd): ‘Formazione persone per affrontare novità transizione green’

MeteoWeb

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “Con il Pnnr mettiamo in campo un sistema di risorse e di progetti di politiche attive e di formazione, tutta una serie di strumenti per provare a rispondere all’esigenza di acquisizione di nuove competenze e di formazione delle risorse umane, affinché queste interagiscano in maniera efficace con quelle che sono le novità e le prospettive della transizione green”. Lo ha detto Romina Mura, presidente della commissione Lavoro alla Camera, nel corso della prima edizione del Mobility Forum.