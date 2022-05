Pd: a Palermo Agorà con Zan e Cirinnà, secondo appuntamento per ‘Non ci arrendiamo’

MeteoWeb

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – Dalle 17:30 a Palermo Villa Filippina (Piazza San Francesco di Paola 18), ospita il secondo appuntamento di #Nonciarrendiamo, il ciclo di agorà per rilanciare la legge contro i crimini d?odio. Insieme ad Alessandro Zan, primo firmatario alla Camera della proposta di legge, e alla senatrice del Pd Monica Cirinnà, interverranno tra gli altri Valerio Bordonaro (resp. Europa Pd Sicilia e candidato alle comunali), Luigi Carollo (portavoce Palermo Pride), Viviana Conti (insegnante), Massimo Milani (imprenditrice), Eugenia Nicolosi (giornalista e scrittrice). Mirko Pace (presidente Arcigay Palermo). Si legge in una nota Pd.

Sempre Villa Filippina ospiterà dalle 16:30 l?agorà ‘Bonus 110% – prospettive di riforma’ con professionisti e tecnici del settore. Al termine dell’Agora si terrà l?aperitivo Radio Popshock a cura del collettivo di party designer Popshock. Il titolo di questa conclusione della giornata di Villa Filippina è ‘Senza Paura’. In mattinata a Collegno agorà ibrida ‘Lavorare in sicurezza’. Dalle 9:00 al Palazzetto dello Sport e su zoom.

Dalle 10:00 a Torino, presso l?associazione sportiva Il Fortino (Strada del Fortino 20/b), e su zoom l?agorà ‘Il sempre più precario diritto alla salute in Piemonte. L’urgenza di una nuova politica di investimenti in strutture e personale sanitario’ con la partecipazione di Sandra Zampa, responsabile Salute nella segreteria Pd, i deputati Andrea Giorgis, tra i responsabili Riforme del Pd, e Federico Fornaro, capogruppo alla Camera di Articolo Uno, Antonio Gaudioso, capo Segreteria Tecnica del Ministero della Salute, Raffaele Gallo, presidente gruppo Pd Piemonte, Maria Peano, resp. Sanità segreteria Pd Piemonte.

Alla 10.00 agorà online, su zoom, ‘Lotta al riciclaggio: il protagonismo degli enti locali nel quadro europeo’ sull?applicazione della Legge 231/2007 e sul contrasto ai paradisi fiscali. Tra i partecipanti Pierpaolo Romani (coordinatore nazionale di Avviso Pubblico), Valentina Rubertelli (presidente del Consiglio Nazionale del Notariato), Franco Roberti (parlamentare europeo, già Procuratore nazionale antimafia), Franco Mirabelli (senatore, capogruppo Pd in Commissione parlamentare antimafia).

Ed inoltre Gian Antonio Girelli (componente della Commissione speciale Antimafia, anticorruzione, trasparenza e legalità di Regione Lombardia); Simone Negri (sindaco di Cesano Boscone, Delegato all?Ambiente e alla Legalità della Città metropolitana di Milano, Efficienza amministrativa del Comune di Milano, consulente della Commissione parlamentare antimafia), Claudia Peciotti (responsabile Giustizia e Lotta alle mafie nella Segreteria regionale del Pd), Federico Ferri (responsabile del Dipartimento legalità del Pd metropolitano milanese).

Infine alle 16:30 presso la Federazione Provinciale Pd di Siracusa (Viale Paolo Orsi 1), agorà promossa dai Giovani Democratici: ?L’alternanza scuola lavoro tra problematiche e prospettive?.