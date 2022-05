Previsioni Meteo: clima più mite ma anche più temporalesco nella terza decade di maggio

MeteoWeb

I modelli matematici a più lungo termine ipotizzano la possibilità ancora della presenza di medie condizioni anticicloniche sull’Europa centro-meridionale e, quindi, anche sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. Tuttavia, benché i grossi centri di bassa pressione sembrerebbero agire piuttosto lontano, uno in Atlantico alto un altro sull’estremo Est Europa, infiltrazioni di aria umida, specie dei settori oceanici, sembrerebbero comunque raggiungere ricorrentemente anche diverse nostre regioni per via di una non ottimale strutturazione delle figure anticicloniche che potrebbero, pertanto, lasciare qualche falla aperta proprio sui settori occidentali del continente.

Naturalmente ci sarebbero giornate di bel tempo, anche ampiamente soleggiate e forse su diversi settori, soprattutto su quelli del medio basso Tirreno, anche sulle coste adriatiche centro-meridionali, sul Sud in genere e sulle isole maggiori, probabilmente il bel tempo soleggiato, caldo e dichiaratamente primaverile potrebbe essere prevalente. Tuttavia, su diversi altri settori, soprattutto sul Nord Italia e sulle aree appenniniche centro-settentrionali, ma fino ai rilievi della Campania e della Puglia settentrionale, le infiltrazioni umide da Ovest arrecherebbero diffusi rovesci e temporali, più intensi e ricorrenti sui settori alpini e prealpini, un po’ più irregolari altrove, salvo qualcuno più frequente anche lungo l’Appennino. In riferimento alle temperature, data una componente di aria perlopiù occidentale, l’evoluzione vedrebbe valori in prevalenza di qualche grado sopra la media un po’ su tutto il paese, salvo temporanee fasi con valori più in linea con quelli tipici del periodo.