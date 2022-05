Rdc: Renzi, ‘non serve per combattere povertà, serve lavoro vero’**

MeteoWeb

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – “Continua la polemica sul reddito di cittadinanza. Bisogna dirlo con forza: il reddito di cittadinanza non combatte la povertà. Il reddito di cittadinanza condanna una generazione a rimanere povera per sempre. A meno di non voler dire che con 500? al mese si può campare bene”. Così Matteo Renzi nelle enews.

“Per combattere la povertà serve il lavoro, non il sussidio. Su questo sono pronto a fare dibattiti in tutta Italia: noi siamo il vero partito del lavoro, altro che redditi di cittadinanza e quota 100. Lavoro vero, lavoro di qualità, lavoro pagato bene. Ma lavoro, non sussidi. La R di Radio Leopolda, una erre rovesciata, è il simbolo di tutto ciò che vogliamo rovesciare, reddito di cittadinanza incluso”.