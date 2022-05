Roma: 24enne morto in monopattino, Procura indaga per omicidio stradale**

MeteoWeb

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio stradale in relazione alla morte di un 24enne deceduto mentre si trovava su un monopattino nello scontro con un?auto in viale di Tor di Quinto avvenuto ieri sera. A condurre le indagini gli agenti della Polizia Locale del III Gruppo Nomentano che hanno acquisito i video di alcuni impianti di videosorveglianza presenti nella zona per capire se possano essere utili a ricostruire la dinamica dell?incidente.

Gli accertamenti puntano anche a stabilire se il 24enne investito a bordo del monopattino quando è stato colpito dall?auto, finita anche contro un palo, fosse in movimento oppure fermo a lato della strada. Il conducente dell?auto, un 22enne di Fara Sabina, dopo l?incidente è stato trasportato in ospedale in stato di shock e sottoposto agli esami per alcol e droghe e si è ora in attesa dei risultati. A bordo dell?auto, oltre al conducente, c?era anche una ragazza. La vittima, originaria del frusinate, era un militare.