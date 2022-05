Sanità: Lattanzio (Pd), ‘allarme aggressioni ad infermieri, governo li tuteli’

MeteoWeb

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – “Gli infermieri sono stati i protagonisti nella lotta al Covid, ogni giorno in prima linea, con molti di loro che si sono ammalati o che sono addirittura deceduti. Li abbiamo celebrati come eroi, ora sembra che iniziamo a dimenticarli perché di pandemia si parla sempre meno”. Così il deputato del Partito Democratico Paolo Lattanzio.

“Bisogna invece studiare e introdurre nuovi strumenti per tutelarli, soprattutto rispetto a un fenomeno sempre più preoccupante: le aggressioni ai loro danni sul luogo di lavoro, mentre esercitano la professione. Un problema fotografato da un’indagine condotta da otto università italiane su input della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi), da cui emerge che ogni anno avvengono 130mila aggressioni contro gli infermieri e ben 125mila vanno nel ‘sommerso’, cioè non sono denunciate”.

“E’ urgente che il Governo inizi a studiare misure per contrastare un fenomeno così grave e allarmante, ragionando su tutele per garantire condizioni dignitose di lavoro a professionisti che costituiscono il pilastro del nostro Servizio Sanitario Nazionale”.