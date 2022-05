Scuola: Fornaro, ‘ascoltare ragioni sciopero, si migliori decreto’

MeteoWeb

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – “Il governo non tiri dritto e apra un dialogo vero e costruttivo con i sindacati ascoltando le ragioni dello sciopero della scuola di oggi. La scuola rappresenta uno dei grandi beni comuni su cui si costruisce il futuro del nostro paese. Sono necessarie scelte condivise e non strappi laceranti. C?è ancora tempo per riprendere il filo del dialogo e migliorare il testo del decreto nel passaggio parlamentare”. Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.