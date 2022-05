Senato: Casini, ‘maggioranza trovi presidente condiviso per Esteri, io indisponibile’**

MeteoWeb

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – “Se la maggioranza parlamentare esiste ancora, deve trovare una soluzione condivisa per la nomina del presidente della commissione Esteri del Senato. In presenza di una crisi internazionale come questa, è pura irresponsabilità dividersi su questa nomina come se ciò che capita nel mondo non ci riguardasse. Invito i responsabili dei partiti politici ad agire di conseguenza, non senza ricordare che tra le possibili ipotesi di designazione non può figurare la mia perché non sono disponibile”. Lo afferma Pier Ferdinando Casini.