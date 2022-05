MeteoWeb

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – “Si è trattato di un gioco parlamentare e non governativo. Forse i 5 Stelle non si erano messo d’accordo sul candidato e comunque non si può stare in una situazione come quella attuale con la commissione Esteri bloccata. Io farò il lavoro più unitario possibile”. Così Stefania Craxi, nei eletta presidente della commissione Esteri al Senato, a Porta a Porta.