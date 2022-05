Sport: Ferri (Sky), ‘Coppa Davis per la prima volta andrà su Sky Sport’

MeteoWeb

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Tanti eventi, tutti insieme e di grande qualità, con il calendario che si arricchisce della Coppa Davis che per la prima volta andrà su Sky Sport”. Lo ha annunciato Federico Ferri, direttore di SkySport, alla presentazione della stagione tennis 2022 e dell’Estate Azzurra di Sky Sport, al Foro Italico in occasione degli Internazionali Bnl di tennis. “E’ un grande privilegio lavorare in questa azienda e con questa redazione”, ha poi aggiunto Ferri sottolineando quanto sia importante il racconto complessivo di un evento sportivo. “Per noi l’esclusiva è anche l’esclusivo modo di raccontare un evento, farlo vivere per tutta la giornata, per cambiare il modo del racconto dello sport. Le Atp Finals a Torino, ad esempio, sono state un modo di raccontare l’evento, come stiamo facendo anche qui agli Internazionali. Continueremo ad informare ed essere presenti sempre, con un tipo di racconto che ci sta dando grandi soddisfazioni anche dal punto di vista degli ascolti” Il direttore di Sky Sport parlando poi anche di calcio ha sottolineato quanto “lo stadio pieno sia molto importante per la tv, perché l’ascolto aumenta quando c’è una grande partecipazione, e non c’è affatto un dualismo”.