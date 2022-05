Kansas devastato dai tornado: 14 in un giorno hanno distrutto 20 mila edifici

MeteoWeb

Una lunga serie di 14 tornado ha devastato nella serata di venerdì il Kansas, negli Usa. Secondo le stime delle autorità locali, sono almeno 20.000 gli edifici danneggiati, innumerevoli le automobili e gli alberi spazzati via. Le due città più colpite sono Wichita e Andover. Almeno 12 persone sono rimaste ferite nell’area di Wichita. Circa 1.000 strutture sono state danneggiate tra la contea di Sedgwick, dove si è formato per la prima volta almeno un tornado, e la contea di Butler. In una conferenza stampa nel primo pomeriggio di sabato, le autorità hanno affermato che si aspettano che il numero cresca man mano che concludono una valutazione ufficiale dei danni.

Sabato pomeriggio il National Weather Service ha dichiarato che un tornado segnalato nella contea di Butler ha squarciato il terreno dalla contea di Sedgwick orientale ad Andover, e verso Benton, per 21 minuti a partire dalle 20:10. Un secondo tornado è stato registrato vicino a Rosalia. La tempesta ha seguito un percorso di 7,8 miglia ed è rimasta a terra dalle 21:05 alle 21:24, ha riferito il servizio meteorologico .

Il danno su Andover era evidente sabato mattina. “Avevamo molti edifici ad Andover che subivano danni molto forti“, ha detto il capo dei vigili del fuoco di Andover Chad Russell. “Alcuni dei nostri quartieri sono stati danneggiati abbastanza gravemente che le case sono state completamente demolite”. Sabato mattina le autorità stavano lavorando per completare la valutazione dei danni. Roosevelt ha affermato di aver completato la prima fase e di aver completato quasi il 70% con la seconda fase.

Il Greater Wichita YMCA ha dichiarato che l’YMCA di Andover, a est della città, ha subito “danni significativi“. “Siamo grati che tutto il personale e i membri che si sono rifugiati presso la filiale al momento della tempesta non siano rimasti feriti“, ha affermato l’YMCA.

A innescare questi fenomeni metereologici è stata la depressione centrata nel settore più occidentale del Midwest, la quale è la causa anche del fronte temporalesco attualmente in azione su Missouri, Iowa e Arkansas.