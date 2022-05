Ucraina: Draghi, ‘se perdiamo battaglia alimentare, Africa mai da nostra parte’**

MeteoWeb

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “Vincere la battaglia della sicurezza alimentare per l’Africa è importante anche dal punto di vista strategico. Molti paesi africani non sono dalla nostra parte, come si è visto nel voto all’Onu” sulla sanzioni alla Russia. “Quindi ciò che l’Alleanza vorrebbe fare è portarli dalla parte nostra. Ma se si perde la guerra alimentare questi paesi, al di là delle colpe, si sentiranno traditi e mai verranno dalla nostra parte”. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo il Consiglio Ue.