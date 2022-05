MeteoWeb

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – “L’Italia si muoverà con i partner europei e gli alleati per cercare ogni possibile opportunità di mediazione ma dovrà essere l’Ucraina e nessun altro a decidere quale pace accettare, anche perchè una pace che non fosse accettabile per l’Ucraina non sarebbe neanche sostenibile”. Così il premier Mario Draghi al Senato.