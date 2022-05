MeteoWeb

Washington, 10 mag. (Adnkronos) – “Quello che sta succedendo in Ucraina ha portato un drastico cambiamento nell’Ue, eravamo vicini e ora siamo ancora più vicini e so che possiamo contare sul vostro sostegno come un sincero amico dell’Ue e dell’Italia”. Lo ha detto il premier Mario Draghi, incontrando il presidente statunitense Joe Biden.