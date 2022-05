Ucraina: fonti Ue, dubbi presidente Unione africana su stop banche russe da Swift

MeteoWeb

Bruxelles, 31 mag. (Adnkronos) – Il Presidente dell’Unione Africana Macky Sall, intervenendo al summit straordinario del Consiglio europeo in corso a Buxelles, avrebbe espresso critiche sull’esclusione delle banche russe dal sistema Swift, tra le sanzioni adottare contro la guerra in Ucraina. Sall avrebbe rimarcato la difficoltà se non l’impossibilità di effettuare pagamenti, “quando il sistema viene interrotto anche se i prodotti esistono e circolano”. Dunque avrebbe invitato i 27 ad affrontare la questione al più presto. A riferirlo fonti Ue.