Roma, 30 mag. (Adnkronos) – Nei bombardamenti di stamattina, che hanno danneggiato molte case nella regione di Sumy, “la Russia ha utilizzato bombe a grappolo vietate. Non detonano tutte e subito e rappresentano un pericolo per i civili anche in seguito”. Lo ha scritto su Telegram il governatore della regione di Sumy Dmytro Zhyvytskyy.