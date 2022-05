Ucraina: Kiev costruisce fortificazione in caso di un nuovo attacco russo

MeteoWeb

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – Kiev sta costruendo una nuova fortificazione in caso di un attacco russo. “La prima linea di difesa della capitale ucraina è disposta a grande distanza dalla città per proteggerla nel caso in cui il nemico faccia un nuovo tentativo di conquista”, ha scritto la Pravda ucraina citando fonti dell’amministrazione militare di Kiev, che spiegano che, “se c’è un secondo assalto, non possiamo evitare i danni, ma per minimizzarli, la prima linea di difesa di Kiev è equipaggiata a grande distanza dalla città per impedire l’uso di unità di artiglieria nemiche. Dobbiamo essere preparati ad affrontare il nemico, anche se uno scenario del genere sembra improbabile”.