Ucraina: Mulè, ‘legittimo chiamare a riferire in Parlamento ma poi bisogna anche venirci?’

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – ?Chi chiede, legittimamente, al governo di venire a riferire in Parlamento sulla questione delle armi e della guerra all?Ucraina, dovrebbe poi anche presentarsi ad ascoltarlo. E invece ieri si segnalavano per assenza all?audizione del ministro della Difesa i rappresentanti del Movimento 5 Stelle che, oltre a brillare per la pressoché totale assenza dei loro componenti delle commissioni Difesa di Camera e Senato, hanno poi contestato un passaggio dell?intervento del ministro. Se si fossero degnati di partecipare avrebbero avuto subito i chiarimenti e ci saremmo evitati l?ennesima ed inutile polemica??. Così il sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, a Tagadà su La7.