Ucraina: Nato, ‘invio armi fin quando sarà necessario’

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – L?invio di armamenti in Ucraina da parte dei paesi membri della Nato dovrà continuare ?fino a quando sarà necessario.? Così il vicesegretario generale della Nato, Mircea Geoana, nell?intervista esclusiva al Tg3, rilancia il controverso tema dell?invio di armi. ?E’ un processo che è iniziato a Ramstein – prosegue il numero due dell?Alleanza Atlantica – e noi continueremo ad aiutare l’Ucraina in termini militari, ma anche dal punto di vista umanitario e finanziario?.

Il vicesegretario generale conferma poi la linea della Nato: ?Come ho già detto e come ha dichiarato anche il segretario Stoltenberg, l?Ucraina può vincere questa guerra?.