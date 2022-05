Ucraina: Zelensky annuncia intenzione di rivolgersi in futuro agli studenti

MeteoWeb

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – Il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato ieri sera in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook l’intenzione di voler continuare con il format degli appelli nei vari paesi del mondo. In particolare, Zelensky ha comunicato di volersi rivolgere nel prossimo futuro agli studenti.

Ieri il capo dell’ufficio presidenziale, Andriy Yermak, ha annunciato la pianificazione di un viaggio del presidente Zelensky a Stanford in California alla fine di maggio.