Roma, 12 mag. (Adnkronos) – ?Sono molto grato a Mario Draghi e felice che l?Italia si sia unta alle sanzioni europee e credo che questi passi, anche nell?ambito turistico, siano stati molto forti? e ?sono molto grato all?Italia per questo passo, un sostegno molto forte?. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervistato da Bruno Vespa per Porta a Porta in onda questa sera su Rai 1.