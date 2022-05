Ucraina: Zinchenko in lacime mentre esprime la speranza della Coppa del Mondo per gli ucraini’

MeteoWeb

Londra, 31 mag. (Adnkronos) – Un emozionato Oleksandr Zinchenko ha espresso il suo sogno di raggiungere la Coppa del Mondo e di dare al popolo ucraino alcuni meritati sentimenti di orgoglio e felicità, prima della partita della sua squadra contro la Scozia. Il giocatore del Manchester City è scoppiato in lacrime in una conferenza stampa all’Hampden mentre ha delineato cosa significava per lui la semifinale degli spareggi per la Coppa del Mondo tra l’Ucraina e la Scozia.

Zinchenko ha ringraziato in primo luogo i padroni di casa per aver posticipato la partita a marzo, settimane dopo l’invasione russa del suo paese, per dare all’Ucraina la possibilità di qualificarsi per la fase finale del mondiale in Qatar. Ma ha aggiunto che lui ei suoi compagni di squadra sono arrivati ??a Glasgow in uno “stato d’animo combattivo” poiché sono determinati a realizzare un risultato per sollevare gli animi di una nazione assediata. “Ogni ucraino vuole una cosa: fermare questa guerra”, ha detto Zinchenko, che ha segnato contro la Svezia all’Hampden nelle finali del Campionato Europeo meno di 12 mesi fa.

“Ho parlato con persone da tutto il mondo, da diversi paesi, e anche con alcuni ragazzi ucraini, che semplicemente non capiscono cosa stia succedendo in Ucraina. Vogliono solo che la guerra finisca. Hanno un sogno: fermare la guerra. Quando si tratta di calcio, la squadra ucraina ha il suo sogno: vogliamo andare al Mondiale. Vogliamo regalare emozioni incredibili al popolo ucraino perché gli ucraini lo meritano così tanto in questo momento”.