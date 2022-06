Allerta Meteo Trentino: forti temporali dal pomeriggio-sera

MeteoWeb

A partire dal pomeriggio e nella serata di oggi, è previsto l’arrivo di forti temporali in Trentino, con l’instabilità che durerà indicativamente fino a domani, mercoledì 22 giugno. I fenomeni potranno risultare intensi con grandine, raffiche di vento e precipitazioni abbondanti in poco tempo e tenderanno ad interessare con maggiore probabilità i settori settentrionali della provincia (in particolare le valli nord-orientali): per questo la Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta gialla (ordinaria).

Per domani, rovesci e temporali potranno iniziare dalla tarda mattinata, con un rapido movimento verso est, ma la probabilità di fenomeni intensi si prevede inferiore rispetto ad oggi. La Protezione Civile del Trentino ha emesso un’allerta ordinaria (gialla) per temporali ed idrogeologica.